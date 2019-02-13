HDP'den ittifak açıklaması: Nezaketen de olsa görüşülebilirdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kimseyle ittifak görüşmesi yapmadıklarını belirtirken, 'Kimseyle görüşmedik, görüşmek de istemediler, nezaketen de olsa görüşülebilirdi' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Meclis'te gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP ile HDP’nin ittifak yaptığı iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Temelli, "Kısa alanda paslaşmalar, karanlıkta göz kırpmalar... Bu taktiklerin hiçbirini uygulama fırsatımız olmadı. Çünkü bunun tam tersini ötekiler söylüyor, HDP, AKP ile görüşüyor diye. Bir söylemedikleri ‘HDP MHP ile görüşüyor’ kaldı. Kimseyle görüşmedik, görüşmek de istemediler, nezaketen de olsa görüşülebilirdi" dedi.

Temelli, "Yerel teşkilatlar birbiriyle görüşüyor, orada daha gelişmiş bir demokrasi kültürü var. Ama Ankara’da merkezde, ayrıştırıcı, ötekileştirici nefret söyleminin hakim olduğu bir siyaset var. Diyalog olabilmeliydi. Bu sadece HDP’yi ayrıştırmakla kalmıyor, toplumun bütün kesimlerine sirayet ediyor" ifadelerini kullandı.