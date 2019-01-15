HDP'den ittifak açıklaması: Kürt illerinde iktidara yürürken...

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Kurduğumuz ittifaklar da hayatidir. Kürt illerinde iktidara yürürken Türkiye’nin batısında da bu AKP-MHP ittifakından hep birlikte kurtulacağız' dedi.

Kürt partileriyle seçim ittifakı yapan HDP, Batı'da nasıl bir seçim stratejisini izleyeceğini henüz açıklamazken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Temelli, "Açıkladığımız her aday o belediye eş başkanlığını kazanacak arkadaşlarımızdır. Kurduğumuz ittifaklar da hayatidir" derken, "Kürt illerinde iktidara yürürken Türkiye’nin batısında da bu AKP-MHP ittifakından hep birlikte kurtulacağız. Demokrasi ve barış mücadelemizi yükseltmek, tecridi kırmak için seçimlerde üzerimize düşeni en güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK KARARI

HDP 31 Mart yerel seçimlerine ittifakla girme kararı aldığı siyasi parti ve hareketleri Diyarbakır'da ortak bir açıklama yaparak duyurmuştu.

İttifak kararına göre, Kürdistan İslami Hareketi (AZADÎ), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), nsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Partîya Komunîsta Kurdistan (KKP), Platforma Demokrata Kurdistan (PDK), Partîya Demokrata Kurdistanê -Türkiye PDK-T seçime HDP çatısı altında girecek.