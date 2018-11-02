HDP'den 'ittifak' açıklaması: İki parti dışında herkesle...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak görüşmelerine ilişkin bir soruya, 'Bu konuda AKP-MHP dışında hemen hemen bütün partilerle görüşmeler il başkanları düzeyinde oluyor. Onlardan gelenler oluyor, bizden ziyaretler gerçekleşiyor. Şimdilik bu aşamada. Henüz ittifak kuruldu diyeceğimiz bir yer yok. Bunun içinde erken' yanıtını verdi. Buldan, 'AKP'nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine de hazırız' diye konuştu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ittifak tartışmaları sürerken, HDP'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın’a konuşan Buldan, "Batı'da, oy oranınızın daha düşük olduğu bölgelerde yerel yönetimlere başka partilerle ortak aday çıkarmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, görüşmelerin sürdüğü yanıtını verdi.

"Tartışıyoruz hala. Batı'da özellikle tabanın istediği doğrultuda ortak adaylar çıkarmayı önemsiyoruz" diyen Buldan, "Bu konuda AKP-MHP dışında hemen hemen bütün partilerle görüşmeler il başkanları düzeyinde oluyor. Onlardan gelenler oluyor, bizden ziyaretler gerçekleşiyor. Şimdilik bu aşamada. Henüz ittifak kuruldu diyeceğimiz bir yer yok. Bunun içinde erken. İstişareler, ziyaretler diyaloglar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Buldan "İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde güç birliğine ihtiyaç var. Bunu biraz kurulan komisyonlar, bazı diyaloglar çerçevesinde netleştirmeye çalışıyoruz. Ortak aday mı çıkar, biri birini mi destekler tam olarak kesin kararımız yok. Ama bütün bunları masaya yatırıp tartışıyoruz. En iyi formülü bulmaya çalışıyoruz. AKP'nin elindeki belediyeleri almak için tüm güç birliklerine de hazırız" diye konuştu.