HDP'den ittifak açıklaması: Bizsiz olmaz, biz bu denklemin çözümüyüz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bakın, ha bire aday arıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler… HDP'ye dokunmadan, bizsiz olmaz, biz bu denklemin çözümüyüz' dedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Selahattin Demirtaş'ı aday gösterme kararı alan HDP'den ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.

""Bizim adayımız Türkiye'nin adayıdır. Bizim adayımız yeni yaşamın, geleceğin, umudun, demokrasi mücadelesinin adayıdır" diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bakın, ha bire aday arıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler… HDP'ye dokunmadan, bizsiz olmaz, biz bu denklemin çözümüyüz. Bizi ötekileştirerek, yok sayarak yaptığınız siyasetin saraydan farkı olmaz. Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak, bizi yok sayarak ülkenin önünü açamazsınız. Gelin bu Türkiye'nin adayında, HDP'nin adayında, emek, demokrasi güçlerinin adayında, bu halkların mücadelesinin önünde yürüyen adayda hep beraber buluşalım. Türkiye'nin önünü hep beraber açalım" ifadelerini kullandı.