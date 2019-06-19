HDP'den İstanbul kararı

HDP, oy kullanmak üzere İstanbul’a gidecek seçmenlerinin yol masrafını karşılama kararı aldı.

HDP Diyarbakır teşkilatı görevlisi Edip Binbir, partisinin 31 Mart politikasının 23 Haziran’da da sürdüğünü söyleyerek İstanbul’da ikamet eden tüm HDP’lilerin oy kullanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Binbir, bu kapsamda hem bayram hem de yaz tatili olması nedeniyle Diyarbakır’a gelen İstanbul seçmenlerinin pazar günü yapılacak seçimde oy kullanmasını talep etti.

Mezapotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, partisinin aldığı karar doğrultusunda bölge kentlerinden oy kullanmak üzere İstanbul’a gidecek seçmenlerin yol masrafının karşılanacağını aktaran Binbir, bunun için seçmenlerin HDP il ve ilçe örgütlerine başvurması gerektiğini söyledi.