HDP'den IKYB'ye ziyaret: 2016'dan sonra ilk üst düzey temas

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne 2016'dan bu yana ilk kez üst düzey temsilcilerin yer aldığı bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin gündeminin 'Kürt Ulusal Birliği' tartışmaları, 'Rojava' ve Türkiye'deki son gelişmeler olması bekleniyor.

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile milletvekilleri Feleknas Uca, Osman Baydemir, İmam Taşçıer, Berdan Öztürk ve MYK üyesi Zeynep Boğa’nın bulunduğu HDP heyeti, Cuma günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ziyarette bulunacak.

Heyet burada siyasi partiler ve kitle örgütleri ile bir dizi temaslarda bulunacak. Rojnews'te konuya ilişkin yer alan haberde, "Efrin’deki gelişmeler sonrası bir kez daha elzemliği açığa çıkan Kürt ulusal birliği çalışmalarını hızlandırmak isteyen HDP, Kürdistan Bölgesi’ne bir heyet göndermeyi kararlaştırdı" ifadeleri yer aldı.

Ziyaret kapsamında Mesut Barzani, Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hükümet yetkilileri ile de görüşmeler yapılacak.

Süleymaniye’ye de gidecek olan HDP’lilerin, YNK ve Goran hareketi temsilcileri başta olmak üzere tüm siyasi partileri kapsayacak ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.



Son siyasal gelişmeler ve Rojava’nın durumunun da ele alınacağının belirtildiği haberde, görüşmelerin ana temasının ise "Kürt ulusal birliği" olacağı belirtildi.



Heyet temaslarının ardından 8 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.

HDP bu kadar üst düzey bir ziyareti son olarak Selahattin Demirtaş başkanlığında yapmıştı. Eylül 2016’da 3 günü kapsayan ziyaretten iki ay sonra Demirtaş tutuklanmıştı.