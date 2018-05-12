HDP'den 'ikinci turda Erdoğan'a oy verecek' iddiasına yanıt

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'ndan partisinin ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğine dair söylentiler konusunda bir açıklama geldi. 'Millet İttifakı'na dair de konuşan Kerestecioğlu, HDP'nin ittifakta yer almak istediğini, ancak halkın isteğine rağmen ittifaktan dışlandığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda HDP'nin Erdoğan'ı destekleyeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

'TUHAF ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sunduğu programa konuk olan Kerestecioğlu, HDP'nin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğine dair söylentilere açıklık getirerek "İkinci turda Erdoğan'a asla oy vermeyeceğiz. Bunun çok net olarak ifade edilmesi lazım. Bu konuda da tuhaf algı operasyonları yapılıyor" diye konuştu.

'MİLLET İTTİFAKI'NDA YER ALMAK İSTEDİK'

Halkın 'Millet İttifakı'nda bütün muhalefet partilerini görmek istediğini ancak HDP'nin dışlandığını belirten Kerestecioğlu, şunları söyledi:

"Bu pusula üzerinde bir ittifaktı. Yani kimsenin ilkeler, demokrasi, 'nasıl bir ülke istiyoruz', 'neler olacak' gibi bir masa etrafında oturup bununla ilgili kurmak istediği ittifak değil. Bu bir oy pusulasıydı, bu oy pusulasının içerisinde muhalefette olan partilerin yer almasıydı. Tabi ki biz bunun içerisinde yer almak istedik. Yani şimdi özellikle burada algı yönetimi yapılıyor, sanki HDP istemedi diye. Hayır, öyle bir şey yok. Halkın ne istediğini görmemektir bu. Halk bunu istiyordu. Halk bütün muhalefetin o oy pusulasında birleşmesini istedi. Şu an sıfır baraj ittifakı HDP'ye baraj olmuş oldu. Demokrasi açısından üzüntü verici. Yoksa biz bütün barajları sıfırlayacağız buna yürekten inanıyoruz. HDP'nin bir baraj sorunu olmayacak."