HDP'den erken seçim tepkisi

Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen, erken seçim kararına tepki gösterdi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklanan erken seçim kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erken seçim kararına "Çok açık bir biçimde bir senaryoyla karşı karşıyayız" diyerek tepki gösteren Bilgen, "Her türlü ayak oyununun çevrileceği bir ortamda erken seçime gidiyoruz" dedi. "Kotardıkları tek şey ittifak yasası yani kendilerini kurtarmak; hileli seçim yapabilmenin kanallarını ve imkanlarını açmak" ifadelerini kullanan HDP Sözcüsü Bilgen, "Belirlenecek herhangi bir tarihte seçime girmeye hazırlıklı" olduklarını belirtti.