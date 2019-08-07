HDP'den erken seçim açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Seçimin ne zaman yapılacağını kişiler değil siyaset belirler. İktidar bu tavrını sürdürdüğü sürece seçimler hızla öne doğru gelecek. Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, erken seçimle ilgili soruya yanıt veren Sezai Temelli "Seçimin ne zaman yapılacağını kişiler değil siyaset belirler. İktidar bu tavrını sürdürdüğü sürece seçimler hızla öne doğru gelecek. Bu tablo böyle devam ederse 2021'i bulmaz. 2020 seçim getirir" dedi.

Temelli, "Anayasayı yapım süreci tabii zaman alır. Biz bir strateji belgesi koyuyoruz. Bayramdan sonra her yere gideceğiz. Herkesi anayasa üzerine düşünmeye çağıracağız. Mücadele müzakere hattını birlikte yürütmek gibi bir kararlılığımız var. Anayasa 1 ya da 2 yılda yapılmalı ama başlanmalı" diye konuştu.