HDP'den Erdoğan'a tepki: Hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor

Erdoğan'ın 'HDP baraj altında kalmalı' sözlerinin ardından HDP tarafından yapılan açıklamada, 'AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP'yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor' denildi.

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran'da partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basına kapalı olarak düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı'nda "HDP baraj altında kalmalı, onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir" dediği ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının gündem olmasının ardından HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP'yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor. Çünkü HDP Meclis’te olmazsa 400'den fazla vekil kazanacağını biliyor" denilerek HDP'ye ve Demirtaş'a oy çağrısı yapıldı.