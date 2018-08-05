HDP'den 'Erdoğan' açıklaması: Pis pazarlıkları örtmek için

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'HDP'nin parlamentoya girmesini destekleyenler hesap verecek' açıklamasına HDP'den yanıt geldi.

HDP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "HDP'nin parlamentoya girmesini destekleyenler hesap verecek" açıklamasına tepki gösterdi.

Erdoğan'ın milyonlarca HDP seçmenini tehdit ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Erdoğan'ın bu ifadeleri ve tehditleri siyaseten ve hukuken kabul edilemez yaklaşımlardır. HDP'nin 6 milyona yakın seçmenini ve aileleri ile birlikte 20 milyona yakın yurttaşımızı açıkça tehdit eden bu ifadelerin demokratik siyaset kültürü ile alakası yoktur. Korku hükümdarlığı yaratarak ülkeyi yöneteceğini düşünenler, bilsinler ki, yanılıyorlar" denildi.

Erdoğan'ın siyasi iklimi zehirlendiğinin belirtildiği HDP açıklamasında, "HDP'ye yönelik bu hedef şaşırtma hamleleri ekonomideki vahim gidişatı, dış politikadaki pis pazarlıkları ve oyunları örtmek için yapılmaktadır. Ancak halkımız cambaza değil, gerçeğe bakacak deneyim ve sağduyuya sahiptir. Tıkanmışlıklarının öfkesini HDP ve seçmenlerinden çıkarma oyunu mutlaka bozulacaktır" ifadeleri kullanıldı.