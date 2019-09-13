HDP’den Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili açıklama

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili HDP’den açıklama geldi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili HDP’den açıklama geldi.

Açıklamada saldırı kınanırken, “Bugün ilçe başkanımızın göz altına alınması ve Belediye Eş Başkanımızın evinin basılması ciddi bir soruşturma yerine yeni bir algı operasyonu peşinde olunduğuna dair ilk işaretlerdir” ifadesi kullanıldı.

HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla yayımlanan açıklamada “Kulp’ta yaşanan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz” denildi.

HDP’den yapılan açıklama şu şekilde;

“Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşanmış olan ve 7 kişinin ölümü 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz.

Öncelikle yaşamını yitirmiş olanlara rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu asla kabul edilemez durumun acilen ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılmasını, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz. Bugün ilçe başkanımızın göz altına alınması ve Belediye Eş Başkanımızın evinin basılması ciddi bir soruşturma yerine yeni bir algı operasyonu peşinde olunduğuna dair ilk işaretlerdir.

Bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde, insanca yaşanabilir hale gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki duruşumuzu sürdürmekte kararlıyız.”



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