HDP'den Diyarbakır'da seçim kutlaması

24 Haziran seçimlerinde doğuda oy kaybı yaşasa da batıda yaşanan yükselişle seçim barajını aşan HDP, Diyarbakır, Hakkari, Van ve Batman'da kutlamalar yaptı. Van ve Batman'daki kutlamalara polis saldırdı.

Yüzde 10 seçim barajını aşan HDP'liler, Diyarbakır, Van, Hakkari ve diğer illerde sonuçları kutladı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP’nin barajı aşması üzerine coşkuyla sokaklara dökülen Diyarbakır halkı, kentin birçok noktasında kutlamalara başladı. Parti binası önünde toplanan kitleye seslenen HDP İl Örgütü Eşbaşkanı Şerif Çamçı, tüm usulsüzlüklerine rağmen halkın barajı yıktığını söyledi. Batman’da ise sandık sonuçları belirginleşmeye başlayınca yurttaşlar, kent genelinde sokaklara çıkarak kutlamalara başladı. Araçlarından HDP bayrakları sallayan kentliler, kornalar eşliğinde şehri turladı. HDP’nin barajı aşması ile birlikte yüzlerce kişi Van’da da alanlara çıkarak kutlamalara başladı. Polis, kitleye saldırdı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'nin yüzde 10 barajını geçmesine üzerine yapılan kutlamalara polis saldırdı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde konvoy düzenleyen yurttaşlara müdahale edildi, çok sayıda gözaltı var. İLGİLİ HABER HDP doğuda oy kaybetti, batıda yükseldi