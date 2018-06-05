HDP'den 'Demirtaş miting yapacak' açıklaması

HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Demirtaş seçim kampanyası kapsamında bir miting yapacaktır' dedi.

Seçime 20 günden az bir zaman kala partilerin seçim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim çalışmalarını avukatları aracılığıyla cezaevinde yürütüyor.

HDP PAYLAŞTI: BİR MİTİNG YAPACAK

Geçtiğimiz hafta Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların resmi propagandasının ayrıntılarını belirlemiş, bu kapsamda YSK, Demirtaş’ın TRT üzerinden görüntülü ve sesli propaganda yapmasına vize vermişti.

Bu gelişmenin ardından bugün HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş, seçim kampanyası kapsamında bir miting yapacaktır' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Mitingin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.