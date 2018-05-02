HDP'den CHP, İyi Parti, SP ve DP ittifakına ilişkin açıklama

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İyi Parti, SP ve DP ittifakına ilişkin 'Biz yüzümüzü bu cenaha döndüğümüzde sağdan sağdan gelen ittifaklar görüyoruz' açıklamasında bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İyi Parti, SP ve DP ittifakına ilişkin açıklamada bulundu.

"Biz yüzümüzü bu cenaha döndüğümüzde sağdan sağdan gelen ittifaklar görüyoruz" diyen Kerestecioğlu, "Ortada sosyal demokrat bir parti var fakat bu parti günlerdir topu İyi Parti’ye atarak,'İyi Parti HDP’yi istemiyor' diyerek bir süreç yaşattı ama bugün gördük ki HDP dışında bir ittifak kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak kimi transfer ederse etsin, isterse Che Guevera’ya, onun kardeşine mesaj yollasınlar onun sağ bir ittifak olmasını engelleyemez. CHP’nin sol seçmenine de yasaktır. Eğer bir parti sosyal demokratsa ittifak yapılacak parti solda olan partidir. Siz 90’lerin İçişleri Bakanıyla, Sivas’ta yaşananların şaibesi üzerinde olanlarla ittifak yapıyorsanız sağ bir ittifaktasınız" ifadelerini kullandı.