HDP'den Barzani'ye ziyaret

HDP ve DTK heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nêçirvan Barzani ile görüştü.

"Kürtler arası ilişkiler ve Ulusal Birlik Konferansı" gibi konuları ele almak üzere dün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinden oluşan heyet, temaslarını sürdürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, heyette HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü ve Batman Milletvekili Feleknas Uca, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer var.



Dün Selahattin kentinde KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelip, görüşme gerçekleştiren heyet, ardından da Kürdistan Emekçiler Partisi yöneticileri ile bir araya geldi.



Temaslarına bugün devam eden HDP ve DTK heyeti, ilk olarak Nêçirvan Barzani ile bir araya geldi.



Heyet, Bölge Başkanı Nêçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Sorumlusu Kerim Sincari, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi İlişkileri Sorumlusu Ebdulselam Reşid, KDP İlişkiler Komitesi Sorumlusu Eli Hisên tarafından karşılandı.



Görüşme içeriğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Heyet, daha sonra Kürdistan Bölgesi Parlamento Başkanlığı’na geçti.