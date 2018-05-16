HDP'den 'Akşener' açıklaması: Hiçbir Kürt oy vermeyecek

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 'Ben açık yüreklilikle, başta kendim olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürt’ün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde Meral Akşener'e oy verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duvar'a açıklamalarda bulunan Buldan, "Akşener, Kürtlerden oy alamayacağı yönündeki yorumların şehir efsanesi olduğunu söyledi. Akşener Kürtlerden oy alabilir mi?" sorusuna, "Bu bir şehir efsanesi değil, bu bir gerçek, bu bir realite. Akşener’in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insan sokaklarda katledildi, kafalarına kurşunlar sıkıldı. İnsanlar kaçırıldı, kaybedildi. O dönemde yaşanan cinayetler, katliamlar Kürt halkının zihninde ve beyninde asla silinmeyecek bir gerçekliğe sahiptir. Sayın Akşener’in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy almayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Akşener, bir oy alsın, çıkarsın önümüze 'Şu Kürt’ten oy aldım' desin. Bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Buldan, "Ben açık yüreklilikle, başta kendim olmak üzere Sayın Akşener’e hiçbir Kürt’ün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim" dedi.