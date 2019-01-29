HDP'den AKP ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama: Tamamıyla tesadüf

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin duyurduğu görüşmeyi Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya değerlendiren Buldan, bölgede yaşanan baskılarla ilgili konuştuklarını söyledi.
Buldan görüşmenin 3 büyük ilde belediye başkan adayı çıkarmayacakları açıklamasının yapıldığı gün yapılmasıyla ilgili ise, “Tamamıyla bir tesadüf. Seçim meselesinde bizim AKP’ye olan tavrımız nettir. Bunu çok açık ifade etmek isterim. Bu kadar insanın cezaevinde olduğu, tecridin sürdüğü bir süreçte farklı bir konu, konuşma olamaz” dedi.
Buldan 15-20 dakika sürdüğünü ifade ettiği görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi:
“Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik. Özellikle Sezai (Temelli) Başkan’ın geçen hafta Van ziyaretinde konvoyunun engellenmesi, yine belirlenen adaylarımızın çalışmalarının engellenmesi, gözaltına alınması gibi konular var. Seçim güvenliği konusunu özellikle konuştuk. Bunları ifade edebilirim çünkü benim de yarın Mardin ziyaretim var. Aynı sıkıntı ile karşılaşmamak için Naci Bey’in devreye girmesini istedik. Bu süreçte bu tür sıkıntıların ortamı gerginleştireceğini ifade ettik.”