HDP'den AKP ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama: Tamamıyla tesadüf

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin duyurduğu HDP-AKP görüşmesine ilişkin HDP cephesinden açıklama geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin duyurduğu görüşmeyi Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya değerlendiren Buldan, bölgede yaşanan baskılarla ilgili konuştuklarını söyledi.

Buldan görüşmenin 3 büyük ilde belediye başkan adayı çıkarmayacakları açıklamasının yapıldığı gün yapılmasıyla ilgili ise, “Tamamıyla bir tesadüf. Seçim meselesinde bizim AKP’ye olan tavrımız nettir. Bunu çok açık ifade etmek isterim. Bu kadar insanın cezaevinde olduğu, tecridin sürdüğü bir süreçte farklı bir konu, konuşma olamaz” dedi.

Buldan 15-20 dakika sürdüğünü ifade ettiği görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi: