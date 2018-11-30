HDP’den ‘Akil Heyet’ açıklaması: İçinde yokuz, seçim öncesi anlamlı değil

HDP sözcüsü Saruhan Oluç, Oslo’daki akil heyet toplantısını yerel seçimler öncesinde anlamlı bulmadıklarını ve bu görüşmelerin içinde olmadıklarını söyledi. Oluç, İstanbul ve Ankara’dan aday çıkarmayacaklarına dair iddialara da yanıt verdi.

HDP sözcüsü Saruhan Oluç, Oslo’daki “akil insanlar toplantısı” hakkında “Elbette buluşmalar önemlidir, ama HDP bu işin içinde yoktur. HDP bu tür adımların yerel seçimler öncesinde atılmasını çok anlamlı bulmamaktadır” dedi.

Partisinin genel merkezinde yerel seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen HDP sözcüsü, Oslo’daki “akil insanlar heyeti”nin toplantısıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, toplantıyı kendilerinin de basından gördüğünü söyledi.

'SEÇİM ÖNCESİ ÇİÇEK ATMAYA BAŞLADILAR'

Oluç “Her seçim öncesinde aslında Kürt halkına karşı, Kürt halkının değerlerine, tarihine ve siyasi temsilcilerine karşı çok ağır saldırıları sürdürenler, nedense seçimler öncesinde birdenbire Kürt halkına çiçek atmaya başlamaktadır. Bu kez de yapılanın buna hizmet etmemesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Oluç, seçmenlerinin “bu oyunu yemediğini” belirterek “Yapılacak işler, atılacak adımlar bellidir, ama iktidar bu adımları atmamaktadır. Elbette buluşmalar önemlidir, ama HDP bu işin içinde yoktur. HDP bu tür adımların yerel seçimler öncesinde atılmasını çok anlamlı bulmamaktadır” diye konuştu.

Demirtaş hakkındaki AİHM kararının uygulanması çağrısında bulunan Oluç “Biz Büyük Daire’ye gidiyoruz, o yüzden kararı bekletiyoruz demek kesinlikle zaman kazanmak içindir, politiktir, hukuki değildir” diye konuştu.

'GİZLİCE SEÇİMDEN ÇEKİLMEYİZ'

İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacakları iddialarıyla ilgili olarak şu aşamada böyle bir kararları olmadığını söyleyen Oluç, “Böyle bir karar alırsak, bunu doğal olarak kamuoyuyla paylaşmamız gerekir, ki seçmenlerimiz de bilsin. Bu durum insanlara fark ettirmeden gizlice yapabileceğimiz bir şey değil. Bu iddiaların şu aşamada doğruluğu yoktur” diye konuştu.

CHP İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YOK

Yerel seçimlerde birinci hedeflerinin Kürt ilerinde kayyum atanan tüm belediyeleri tekrar kazanmak olduğunu ifade eden Oluç, CHP ile herhangi bir ittifak görüşmelerinin olmadığını belirtti. Oluç “ama yerellerde biz demokrasi güçlerinin, AKP-MHP koalisyonu karşısında muhalif olan herkesin birlikte hareket edeceği zeminlerin yaratılması ve güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Temel hedef iktidar koalisyonunun egemenlik alanını daraltmaktır. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde siyasi sonuçlar yaratacak adımlar atılması gerekmektedir” dedi.

