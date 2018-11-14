HDP'den Ahmet Türk-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama: Tesadüfi bile olsa...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk arasındaki görüşmeye ilişkin konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeye ilişkin HDP'den açıklama geldi.

Partisinin il başkanlarıyla yapılan toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşmenin, partisinin karar mekanizmasında alınan bir karar doğrultusunda yapılmadığını dile getirdi.

Buldan, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir" ifadelerini kullandı.