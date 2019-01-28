HDP'den aday göstermeme kararına ilişkin ilk açıklama

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Ankara, İzmir ve İstanbul'da aday göstermeme kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, partinin Genel Merkezi’nde seçim stratejilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme kararlarına ilişkin konuşan Oluç, “Evet, bir fedakarlık yapıyoruz ama bu fedakarlığı şu veya bu parti lehine yapmıyoruz bunu Türkiye’deki demokrasi adına yapıyoruz” dedi.

Oluç, şu ifadeleri kullandı: “Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu fedakarlığın hangi düzeyde olacağını tartıştık. Büyükşehir il ilçeler düzeyinde hangi adımlar atılabilir, bunları konuştuk ve bazı kararlara vardık. Bu vardığımız kararları da peyderpey açıklayacağız. Birinci önceliğimiz demokrasi, insan hak ve özgürlükler adalet mücadelesi açısından meseleye bakmamızdır. İkinci önemli konu ise temsil meselesidir. Buna şöyle bakıyoruz ilk kez uzun yıllar sonra HDP aracılığı ile batıya göçmüş olan 20-30 yıldır batıda yaşayan Kürdistan coğrafyasının çeşitli ilerinden göçmüş insanlarımızın temsil imkanı ortaya çıkmıştır. Onun dışında büyükşehirlerde belediye meclislerine HDP logosuyla, adaylarıyla gireceğiz ve bu konudaki en yüksek temsil oranına batı metropollerinde ulaşmak için en büyük çabayı sarf edeceğiz.”

Oluç, İstanbul, İzmir ve Adana gibi üç büyük şehirde aday göstermeyeceklerini söyledi.