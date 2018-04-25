HDP'den 'Abdullah Gül' sinyali

Seçimlerin ilk turuna kendi adayıyla katılacağını açıklayan HDP, ikinci tur diplomasisini açık yürütüyor. HDP tabanının Akşener'e oy vermeyeceğini açıklayan HDP'li yetkililer, Gül ismine ise 'olumlu' yorumlarla destek veriyor.

24 Haziran seçimleri öncesi nasıl bir konum alacağı merak konusu olan partilerden biri de HDP...

Seçimin ilk turuna kendi adayıyla katılacağını açıkça ilan eden HDP, ikinci tur için ise dikkat çeken mesajlar veriyor.

Meral Akşener ve Gül tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan HDP'li yetkililer, özellikle Akşener'in HDP tabanından oy alamayacağını belirtirken, Gül ismine ise daha sıcak yaklaşıyor.

Konuya ilişkin önceki gün açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, diğer partilere ikinci turda kendilerinin de oy verebileceği bir aday çıkarması çağrısı yaparken, "Herkese hitap edebilecek bir adayın söz konusu partiler tarafından ortak aday olarak gösterilmesi gereklidir. Bu tablo oluşunca, bizim birinci turda bu blokun içinde yer almamız bloka fayda değil zarar da verebilir. Türkiye’de bu durumu kriminalize edip çok rahat kullanabilecek siyasetçiler var. Bu nedenle ikinci tura kalacak adayın niteliklerine dikkat çekerek görüşlerimi dillendiriyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Akşener ismine kendi tabanlarını oy vermeyeceğini açıklarken, Abdullah Gül sorusuna ise, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” yanıtı verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de, ikinci tura kendi adaylarının kalmaması ve Abdullah Gül'ün aday olup kalması durumunda, "Elbette kendi seçmenimize Abdullah Gül’e oy vermesi için ikna etmeye çalışacağız" demişti.