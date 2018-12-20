HDP’den ABD’nin Suriye'den çekilme kararına destek

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD'nin Suriye'den çekilmesini desteklediklerini belirterek, 'Daha önce de ABD yönetiminin benzer açıklamaları olmuştu. Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye’den bütün dış güçler çekilsin. ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin' diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD'nin Suriye’den çekilme kararının "taktik" olduğunu savunarak, "sadece ABD’nin değil bütün dış güçlerin çekilmesi gerektiğini" söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre bölge gezisi kapsamında Diyarbakır’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin il binasında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.Temelli, Türkiye’nin sorunlarının çözülmediği gibi yeni sorunların eklendiğini söyledi.

Ülkenin hızla krize sürüklendiğini savunan Temelli, “Türkiye’de hem iktisadi hem de siyasi anlamda kriz derinleşiyor. Birebir ilişkisi yokmuş gibi gözükse de tecrit politikası ve ona karşı gelişen bu hukuksuzluk, yargının, hukukun yok sayılması Türkiye’yi ciddi bir krize sürüklüyor, ülkeyi uçurumun kenarına getiriyor” dedi.

'BÜTÜN DIŞ GÜÇLER ÇEKİLSİN'

ABD'nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin bir soru karşısında Temelli, bütün dış güçlerin çekilmesi çağrısı yaptı. Temelli, “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı aslında taktik bir hamle olarak görülüyor. Daha önce de ABD yönetiminin benzer açıklamaları olmuştu. Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye’den bütün dış güçler çekilsin. ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi, Suriye halklarının kendi geleceklerine, kaderine karar vermesi bizim önceliğimizdir” şeklinde konuştu.

Yabancı güçlerin çekilirken "silahlı grupları da yanlarında götürmeleri" çağrısı yapan Temelli, BM’nin acilen toplanmasını istedi.

Temelli, “Çekilirken de yanlarına oraya götürdükleri çeteleri, silahlı güçleri de alsınlar, o zaman Suriye halkları mutlaka bir çözümü var edecektir, biz de onu desteklemeliyiz. Suriye üzerindeki bu savaş oyunlarına son vermek için Birleşmiş Miletler acil olarak toplanmalıdır. Suriye’deki acılara son vermek barıştan yana tavır almakla mümkündür. ABD’nin çekilme kararı bütün dış güçlere vesile olsun ve hepsi birden oradan çekilsin” şeklinde konuştu.