HDP'nin liberal adaylarından Erol Katırcıoğlu, vekil listesindeki sıralamasını beğenmeyerek tepki gösterdi.

24 Haziran milletvekili aday listesini dün YSK'ya sunan HDP'de vekil sıralamasına tepki geldi.

HDP'nin liberal isimlerinden Erol Katırcıoğlu, vekil listesindeki sıralamasını beğenmeyerek tepki gösterdi.

HDP İstanbul 1. Bölge 4. sıradan aday gösterilen Katırcıoğlu, "HDP Kamuoyuna, Partim beni ne oldugunu bir türlü anlayamadigim ve bize hiç yakışmadigini düşündüğüm "bileşen hukuku" çerçevesinde Istanbul 1. Bölge 4.siraya uygun bulmuş. Ne diyeyim? 'Vatana ve millete' hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu, Londra'daki “Democratic Progressive Institute” ve TESEV'in üyeleri arasında bulunuyor.