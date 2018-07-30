HDP'de MYK değişti: 8 isim çıkarıldı

HDP, partinin yürütme organı olan MYK'den 8 ismi değiştirdi.

HDP’de önceki gün başlayan ve dün sona eren Parti Meclisi (PM) toplantısında partinin yürütme organı olan MYK’de önemli değişiklikler yapılırken, yaklaşık 8 ay sonra gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik kararlar alındı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, PM toplantısında partiyi yaklaşık 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlere taşıyacak MYK yapısı belirlendi. Buna göre 29 üyeden oluşan MYK’de 8 üye değişti. 24 Haziran seçimlerinin ardından pek çok MYK üyesinin milletvekili olmasıyla birlikte MYK’de vekil ağırlığını dengelemek amacıyla yapılan değişiklikle, hem MYK üyesi hem de milletvekili olan partili sayısı 14’ten 10’a indirildi. Üye olan dört milletvekili MYK dışına çıkarken toplamda 8 isim değişti.

Buna göre HDP MYK’den Ali Kenanoğlu, Bedia Akkaya, Bedriye Yorgun, Garo Paylan, Kemal Peköz, Nadir Yıldırım, Rıdvan Turan ve Zahide Besi çıkarken, partiyi yerel seçimlere taşıyacak MYK listesine Ali Ürküt, Azad Barış, Mahfuz Güleryüz, Mehmet Hüsamettin Yürek, Mustafa Avcı, Özlem Gündüz, Selahattin Aslan ve Zübeyde Zümrüt girdi. MYK’ye giren isimlerin parti yönetimindeki görev dağılımını bugün HDP Sözcüsü Saruhan Oluç’un bir basın toplantısıyla açıklaması bekleniyor.