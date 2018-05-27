HDP'de liste tartışması: Ayrı bir dükkanım olsun ama HDP'den vekil olayım

24 Haziran seçimlerinde HDP’den milletvekili adayı olan Erol Katırcıoğlu, partisinin vekil listesini eleştirdi. 'Ayrı bir dükkanım olsun, ayrı bir teşkilatım olsun ama HDP’nin içinden milletvekili olayım gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyorum' diyen Katırcıoğlu, 'Söylediğiniz her şeyi HDP söylüyorsa o zaman HDP’li olun' ifadelerini kullandı.

HDP’nin İstanbul milletvekili adayı Erol Katırcıoğlu, aday listelerinin açıklanmasının ardından sosyal medyada tepki mesajı paylaşmıştı.

“Partim beni ne olduğunu bir türlü anlayamadığım ve bize hiç yakışmadığını düşündüğüm ‘bileşen hukuku’ çerçevesinde İstanbul 1. Bölge 4. sıraya uygun bulmuş. Ne diyeyim? ‘Vatana ve millete’ hayırlı olsun” diyen Katırcıoğlu, konuyla ilgili Duvar'a açıklamada bulundu.

“Benim bu laflarım çok yanlış anlaşıldı. İtirazım şuydu: Bugün HDP’nin söylediği ve bunun dışındaki insanların ‘HDP şunu da söyleseydi’ dediği bir şey var mı? Eğer yoksa o zaman HDP’li olmak lazım. Ayrı bir dükkanım olsun, ayrı bir teşkilatım olsun ama HDP’nin içinden milletvekili olayım gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyorum" diyen Katırcıoğlu, "Benim o gün söylediğim sözlerim buna yönelikti. Çünkü anladığım kadarıyla 4. sıraya oturtulmamın sebebi bileşen hukuku çerçevesinde bir kararmış. Bunu daha önce de söyledim. Bir siyasi partide program vardır, tüzük vardır ve partinin teamülleri vardır. Ama bir başka partiden bir kişi buraya geldiği zaman o kişi partili olur. Dolayısıyla bunu öneriyorum. Özel ve küçük sol sosyalist partilere diyorum ki HDP’den farklı ne söylüyorsunuz? Eğer HDP’yle aynı şeyleri söylüyorsunuz buyrun HDP’nin içinde olun. Dışarıda durmanızın bir anlamı yok. Örneğin EMEP, ‘ben destekliyorum ama milletvekili meselesini seninle konuşmuyorum’ diyerek kendisine bir yol çizdi. Bütün siyasi partilere şunu söylemek istiyorum: Eğer söyleyecek farklı bir şeyiniz varsa söylemeye devam edin. Ama eğer söylediğiniz her şeyi HDP söylüyorsa o zaman HDP’li olun" ifadelerini kullandı.