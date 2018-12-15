HDP'de İstanbul tartışması

HDP'de yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarıp çıkarmama konusunda farklı görüşler olduğu bildirildi. Partinin İstanbul konusunu 22 Aralık'ta yapılacak toplantıda ele alacağı belirtiliyor.

HDP'nin 22 Aralık'ta yapacağı toplantıda yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarıp çıkarmama konusunda bir görüş oluşturması bekleniyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre HDP'de İstanbul’la ilgili farklı görüşler bulunuyor.

CHP-İYİ PARTİ İTTİFAKINA TEPKİ

Sahip olduğu oy oranıyla İstanbul’da kilit parti olduğunu düşünen HDP’de bir grup Meclis’in 3. büyük siyasi partisinin “seçeneksiz olmadığını göstermek” için kendi adayıyla yarışa katılması gerektiğini düşünüyor. Bu görüşü savunanlar CHP’nin İyi Parti ile girdiği işbirliğine de tepkili.

'ADAY ÇIKARMAZSA OYLAR AKP'YE GİDEBİLİR'

İstanbul’da mutlaka aday çıkarmak gerektiğini savunan bir başka grup daha var. Bu grubun gerekçesi ise farklı. Bu grup İstanbul’daki HDP seçmeninin bir bölümünün ikinci partisinin AKP olduğuna dikkat çekerek, HDP aday çıkarmadığında oylarının iktidar blokuna gidebileceğine dikkat çekiyor. Bu noktada yüzde 1-2 puanla sonucun belirleneceği bir yarışta iktidara gidebilecek bir oyun önüne geçmek gerektiğine dikkat çekiliyor.

'DEMOKRAT ADAY' BEKLENTİSİ

Ancak HDP’nin oy potansiyeli ile İstanbul’da seçim sonucunu etkileme potansiyelinin çok yüksek olduğunu savunan çok sayıda yönetici ve milletvekili ise aday çıkarılmamasından yana. Bu görüşü savunanlar iktidar blokunun karşısında, HDP hassasiyetleri ile çok ters düşmeyecek “demokrat aday”a oy verilmesi gerektiği görüşünde. Aday çıkarmamayı önerenler İstanbul’da yaşanacak kıyasıya yarışa dikkat çekerek bir oyun dahi önemine dikkat çekiyor.

Tüm bu tartışmalar, olası adaylar, özellikle batı illerinde alınacak tutum 22 Aralık’ta yapılacak toplantıda ele alınarak bir görüş oluşturulacak. Ardından ortaya çıkacak eğilime göre çalışmalar yapılacak.