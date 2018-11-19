HDP'de Demirtaş iddiası: Aday olacak...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlerde aday yapılacağı iddiası gündeme geldi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren HDP’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da adı konuşuluyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, HDP, kayyum atanan büyükşehir ve il belediyelerini alma konusunda kararlı. Bu illere adaylar belirlenirken kayyum ihtimali dikkate alınacak, AKP’nin kriminalize edemeyeceği isimler tespit etmek için özel bir çaba harcanacak. Bu çerçevede kazanılabilecek belediyeler olan Van’da Celal Doğan, Diyarbakır’da Ahmet Türk gibi isimler üzerinde duruluyor.

HDP’de en çok merak edilen belediye başkan adaylarından biri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne gösterilecek isim. Parti kulislerine göre, Edirne Cezaevi’nde 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ismi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için “ciddi ciddi” konuşuluyor.

Parti kulislerine göre Demirtaş’ın aday ilan edilmesi partiye heyecan katar. Ancak Demirtaş’ın bu süreçte cezası kesinleşirse adaylığı düşer.

HDP’de bazı kesimler bu riskin göze alınması gerektiği görüşünde. Bunu savunanlar Demirtaş’ın adaylığı sürecinde cezası kesinleşirse bunun AKP’nin politikalarını deşifre etmeye de yaracağı düşüncesinde. Bu öneriyi getirenler Demirtaş’ın cezasının YSK’nin kesin başvuru tarihinden önce kesinleşmesi durumunda yeni bir adayın da belirlenebileceğine dikkat çekiyor. Aday belirleme sürecinin devam ettiği partide bu önerinin HDP’nin yetkili kurullarında nasıl karşılık bulacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.