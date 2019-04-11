HDP: YSK Türkiye’nin büyük bir kaosa sürüklenmesi için adım atıyor

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 'YSK Türkiye’nin büyük bir kaosa sürüklenmesi için adım atmaktadır. Bu kadar büyük bir vebal altındadır YSK’da oturan hakimler. Oyun oynanmıyor burada. Kendilerinden sonra karar alacak bir merci olmadığını düşünüyorlar ama vicdansız davranıyorlar, zerre kadar vicdanları kalmamış' açıklamasında bulundu.

YSK’nın KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyeceğini açıklamasına HDP'den tepki var.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Türkiye’nin batısındaki bütün seçmenlere sesleniyoruz; batıda yaptıkları hukuksuzluklar yanında Kürt illerinde yapılan hukuksuzluklar göz ardı edilmemelidir. Bunu görün. Muş’ta, Tatvan’da, Viranşehir’de yaptıkları saymakla bitmez. YSK Türkiye’nin büyük bir kaosa sürüklenmesi için adım atmaktadır" derken, "Bu kadar büyük bir vebal altındadır YSK’da oturan hakimler. Oyun oynanmıyor burada. Kendilerinden sonra karar alacak bir merci olmadığını düşünüyorlar ama vicdansız davranıyorlar, zerre kadar vicdanları kalmamış. Bağımsız karar verecek durumda da değiller. YSK önünde son bir şans var. Aldığınız bu kararları değiştirin. Madem sizden sonra başvurulacak bir hukuk merci yok, aldığınız kararları değiştirin, halkın iradesine ve sandık iradesine saygı gösterin ve bütün bu söylediklerimizin geçersiz olduğunu bize gösterin. Gösterirseniz biz özeleştirimizi yapabiliriz ama bu konuda zerre kadar beklentimiz yok” ifadelerini kullandı.