HDP YSK temsilcisi açıkladı: İstanbul seçiminin iptali için devlet seferber oldu

HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, İstanbul seçimlerinin iptaline gerekçe sağlamak için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı eliyle yurttaşların kişisel verilerinin çalındığını açıkladı. Tiryaki'nin suçlamada bulunduğu bakanlıklardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Kapadokya Alanı Hakkında Kanun teklifi görüşmeleri sırasında söz alan HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, üç bakanlığın İstanbul seçimlerinin iptali sürecinde yurttaşların kişisel verilerini çaldığını açıkladı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu hatırlatan ve ilgili maddeyi Meclis Genel Kurulu'nda okuyan Tirkayi, "Siz Sağlık Bakanlığından kişisel verileri çaldınız. Çalan biri var; sizsiniz! Zihinsel engellilerin, 20 bin zihinsel engellinin verisini hukuka aykırı biçimde Sağlık Bakanlığından aldınız. Dediniz ki: '5 bin kısıtlı var, 5 bin kısıtlı, 5 bin küsur kısıtlı.' Daha sonra bir liste daha verdiniz, 5.515 kişilik kısıtlı listesi '10 bin kısıtlı oy kullandı.' dediniz. Bu kısıtlıların TC kimlik numarası, hangi mahkemede kısıtlılık kararı verildiği ve bunların ne zaman kesinleştiği bilgisinin tamamını Adalet Bakanlığından aldınız, çaldınız. Yine kişisel verileri aldınız. Çalan birisi var ve sizsiniz" ifadesini kullandı.

Sandık kurulu başkanlarının listesinin de AKP tarafından çalındığını belirten Tiryaki, "Şimdi, sandık kurulu başkanlarının listesini hiçbir siyasi parti ilçe seçim kurullarından alabilir mi? Alamaz, ilçe seçim kurullarından alamaz. Siz ilçe seçim kurullarından bütün sandık kurulu başkanlarının, İstanbul'daki 31 sandığın sandık kurulu başkanının listesini aldınız, İçişleri Bakanlığı'ndan bunlara ait bütün verileri aldınız; ben şimdi ne verileri aldığınızı söyleyeceğim. Sandık kurulu üyelerinin, 9 bini aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini aldınız, TC kimlik numaralarını aldınız, bunların nerede çalıştığına dair bilgileri SGK'den aldınız, BAĞ-KUR'dan aldınız; bütün verileri aldınız, devletin bütün olanaklarını kullandınız. Bunun hiç kimseyle paylaşılması mümkün değilken İçişleri Bakanlığını kendi yan şirketiniz gibi kullandınız, bütün verileri aldınız. Daha başka şeyleri aldınız, bunların ailelerine ilişkin bilgileri aldınız" diye konuştu.