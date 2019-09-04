HDP: Yeni senaryonun adı, çocukları eve gelmeyen aileleri partimizin kapısına yönlendirmek

Çocuklarının HDP tarafından dağa götürüldüğünü iddia eden ailelerin HDP binası önünde yaptığı eyleme ilişkin açıklama geldi. HDP'den yapılan açıklamada, 'Yeni senaryonun adı, ‘çocukları eve gelmeyen aileleri partimizin kapısına yönlendirmek’tir. Anne ve babaların Diyarbakır’da partimizin önünde oturma eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayarak, partimiz hakkında kara propaganda yapmaktır' denildi.

Diyarbakır'da çocuklarının HDP tarafından dağa gönderildiğini iddia eden ailelerin parti binası önündeki eylemlerine ilişkin HDP'den açıklama geldi.

HDP’ye yönelik yeni bir karalama kampanyası başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Yeni senaryonun adı, ‘çocukları eve gelmeyen aileleri partimizin kapısına yönlendirmek’tir. Anne ve babaların Diyarbakır’da partimizin önünde oturma eylemleri gerçekleştirmelerini sağlayarak, partimiz hakkında kara propaganda yapmaktır. Ailelerin Emniyet tarafından partimize yönlendirilmesi, iftira ve yalanlarla kayyıma karşı demokratik protestoların zamansal olarak örtüşmesi bir tesadüf değildir" denildi.

Önceki hafta bu suçlamayla parti önüne gönderilen bir ailenin çocuğunun, ailevi nedenlerle evinden kaçtığını açıkladığını hatırlatan HDP, "Yine bir başka aile, yaptığı açıklamada Emniyet tarafından çocuklarının Suriye’ye gönderildiğine dair bilgi verildiğini beyan etmiştir. Aynı aile basına verdiği bilgide, Emniyet’in kendilerini parti binamıza yönlendirdiğini söylemiştir. Bir kez daha söyleyelim ki, bu ailelerin çocuklarının akıbetini bizler değil Emniyet güçleri bilmektedir. Hazırlanan plan gereği Anadolu Ajansı’nın kameraları önünde ve Emniyet güçlerinin gözetiminde partimizin camları kırdırılmıştır. Emniyet güçleri bu saldırıları engellememiş, suçu teşvik etmişlerdir. Bu iftiraların ve yalanların hedefi kayyıma karşı süren demokratik tepkilere gölge düşürmektir" ifadesini kullandı.