'HDP ve Saadet, Abdüllatif Şener'in olası İstanbul adaylığına sıcak bakıyor'

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için adaylar belli olmaya başlarken, siyasi kulisler hareketli. CHP’nin İstanbul’da Hayır bloğunun oyunu alabilecek bir adayı belirlemek için temaslarda bulunduğu, İstanbul için Abdüllatif Şener'in aday gösterilmesi halinde HDP ve Saadet Partisi’nin buna sıcak baktığı ifade edildi.

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için partilerin aday göstereceği isimler yavan yavaş belli oluyor. CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için diğer muhalefet partileriyle resmi olmayan bazı temasların yaşandığı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in adaylığı konusunda nabız yoklandığı öğrenildi. Şener’in farklı kesimlerden oy alabileceği ve İstanbul adaylığına diğer muhalefet partilerinin de sıcak baktığı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP özellikle başta İstanbul olmak üzere Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak ve Bursa’da her kesimin oyunu alabilecek aday için nabız yoklamaya başladı.

CHP ile diğer muhalefet partileri arasında gerçekleştirilen resmi olmayan temaslarda CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener isminin konuşulduğu belirtildi. Şener’in her kesimin oyunu alabilecek ve “sandıkta ittifak” formülüne uygun bir aday olduğu görüşü dile getirilirken, HDP ve Saadet Partisi’nin Şener’in olası adaylığına sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan HDP’de İstanbul için ortak aday olarak eski CHP’li ve önceki dönem HDP Milletvekili olan Celal Doğan’ın isminin de gündemde olduğu belirtildi.