HDP Van İl Başkanı tutuklandı

Van merkezli olarak 6 ilde düzenlenen polis operasyonu sırasında aralarında HDP Van İl Başkanı Yadişen Karabulak ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından Van merkezli olarak Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de HDP'yi hedef alan bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

22 kişi emniyette verilen ifadelerin sonrasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkedilirken savcılık, sorgunun ardından bir kişiyi serbest bırakarak, aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Yadişen Karabulak ile parti yöneticilerinin de bulunduğu 21 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, HDP Van İl Başkanı Yadişen Karabulak ile HDP İl Yönetim Kurulu üyeleri Nesibe Akdağ ve Sait Kılıç'ın aralarında bulunduğu 6'sının tutuklanmasına karar verdi. Diğer 15 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.