HDP, TÜSİAD'ı ziyaret etti, Temelli ile Bilecik ortak basın açıklaması yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet TÜSİAD'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Temelli ile TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ortak basın açıklaması yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki heyet Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile gerçekleşen görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bilecik konuşmasında, "Siyasi partileri ve bu önem itibariyle Cumhurbaşkanı adaylarımız dahil olmak üzere yapmış olduğumuz bu istişare toplantılarının bir tanesini daha geride bıraktık. Çok değerli HDP eş başkanımızı ağırladık. Konularımız içerisinde Türkiye’nin sahip olduğu bir sürü konuya değinme şansımız oldu. Ekonomi başta olmak üzere, toplumsal ilişkiler, eğitim, yatırım ortakları, teşvik ve Kürt sorunu gibi konuştuğumuz bütün alanlarda çok değerli istişareler yapma imkânımız oldu. Ben tekrardan bize vermiş oldukları bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEMELLİ: PROGRAMIMIZI ANLATMA FIRSATI BULDUK

Bilecik’in ardından konuşma yapan Temelli ise şunları söyledi:

"Bu nazik davet için TÜSİAD üyelerine, başta TÜSİAD başkanı olmak üzere teşekkür ediyoruz. Bu olanak sayesinde programımızı kendileriyle paylaştık. Ağırlıklı olarak programımız iki temel zemine dayanıyordu; bir tanesi demokrasi bir de iktisadi program. Ayrıntılı bir şekilde programımızı anlatma olanağı bulduk. Yukarıda belirttiğimiz gibi burada da vurgu yapmak istediğim şey, Türkiye’nin en önemli sorununun demokrasi sorunu olduğudur. Türkiye hızla demokrasi sorununu aşmak zorundadır. 24 Haziran seçimleri bu anlamda Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. Türkiye demokrasi sorununu aşabilirse, diğer bütün sorunların çözümü için de önemli bir başlangıç yapacaktır. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, evrensel hukuk normlarını esas alan insan haklarından taviz vermez anlayışıyla bir kuvvetler ayrılığı sistemine dayalı eşit yurttaşlık temelinde bir demokratik anayasa yapma sürecini başlatabiliriz. Türkiye’deki bütün kesimler bu sürece katılabilir. Ve böylece Türkiye’nin önünde en önemli baraj olan demokrasi önündeki barajı da aslında hep birlikte aşabiliriz."