HDP talep etti, MHP destek verdi: Erdoğan'ın posterleri kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yıllardır Diyarbakır’ın ana arterlerinde yer alan posterleri, Bağlar İlçe Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile aldığı kararla kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yıllardır Diyarbakır’ın ana arterlerinde yer alan posterleri Seçim Kurulu'nun aldığı karar sonrası kaldırılacak.

HDP’nin avukatı Mehmet Öner kurula yaptığı başvuruda, Erdoğan’ın posterlerinin kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine karar veren Bağlar İlçe Seçim Kurulu, Erdoğan’ın posterlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, MHP’li üyenin de kaldırılması yönünde oy verdiği kararın gerekçesinde, “HDP’nin avukatı Mehmet Öner’in talebinin kabulü ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 60 ve 61. maddeleri ile Cumhurbaşkanı seçimi propagandasının usul ve esaslarını düzenleyen YSK Başkanlığının 26.5.2018 tarih ve 331 sayılı kararına aykırı olarak, Diyarbakır Havaalanı’ndan Diyarbakır Adliyesi’ne giden yolun Bağlar İlçe Seçim Bölgesi sınırlarında kalan kısmının orta refüjlerinde yer alan aydınlatma direklerine asılan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerinin kaldırılmasına, karar gereğinin yerine getirilmesi için Bağlar Kaymakamlığı ve Bağlar Belediye Başkanlığına yazı yazılmasına oy çokluğu ile karar verildi” ifadeleri kullanıldı.