HDP Şırnak'ı kaybetti: Yüzde 30 oy kaybı

HDP'nin yıllardır elinde tuttuğu Şırnak'ta şaşırtan bir sonuç çıktı. Kente çok sayıda asker ve polisin seçmen olarak kaydırıldığı iddiaları vardı.

HDP'nin önemli kalelerinden Şırnak'ta seçimleri AKP kazandı. HDP bir önceki seçimde yüzde 59,6 ile kazandığı kenti, yüzde 34,7 oy alarak kaybetmiş görünüyor. AKP bir önceki seçimde yüzde 29,3 oy aldığı kentte bu seçimde yüzde 61,9 oy aldı. Kente AKP tarafından çok sayıda asker ve polis kaydırıldığı ve oy kullandırılığı haberleri gündeme gelmişti. AKP DARBE YAPTI Sendika.Org’a konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, seçmen listelerinin askıya çıktığı Ocak ayından beri binlerce asker ve polisin kente taşındığını belirterek “Bu süreçte haklı itirazlarımız reddedildi. Bugün hukuka, demokrasiye aykırı bir sonuç çıkabilir. Yaşananlar kayyumun farklı bir versiyonudur ve Şırnak’a darbedir” dedi.