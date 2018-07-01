HDP: Şeyh Sait'i saygıyla anıyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) bugün sosyal medyadan Şeyh Sait'in idamının 93. yılı konulu bir mesaj yayınladı.
HDP'nin Kürtçe yayın yapan Twitter hesabından yayınlanan mesajı, HDP Genel Merkezi'nin resmi hesabı da paylaştı.
Sadece Kürtçe yayınlanan mesajda, "İdamlarının 93. yılında Şeyh Sait Efendi ve 47 yol arkadaşını saygıyla anıyor ve katillerini bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Di 93yemîn salvegera dardekirina wan de, em Şêx Seîd Efendî û 47 rêhevalên wî bi rêzdarî yad dikin û careke din kujerên wan nalet û şermezar dikin. pic.twitter.com/rYoPycGMxJ
— HDP Kurdî (@KurdiHDP) June 29, 2018