HDP: Şeyh Sait'i saygıyla anıyoruz

HDP, bugün sosyal medyadan 'Şeyh Sait'i saygıyla anıyor ve katillerini bir kez daha lanetliyoruz' mesajı paylaştı.
Haber Merkezi
Pazar, 01 Temmuz 2018 18:45

Halkların Demokratik Partisi (HDP) bugün sosyal medyadan Şeyh Sait'in idamının 93. yılı konulu bir mesaj yayınladı.

HDP'nin Kürtçe yayın yapan Twitter hesabından yayınlanan mesajı, HDP Genel Merkezi'nin resmi hesabı da paylaştı.

Sadece Kürtçe yayınlanan mesajda, "İdamlarının 93. yılında Şeyh Sait Efendi ve 47 yol arkadaşını saygıyla anıyor ve katillerini bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 