HDP seçimi böyle özetledi: Seçimin en büyük başarısı HDP'nin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, '24 Haziran seçimlerini en iyi şöyle özetleyebiliriz: Her şeye rağmen HDP parlamentoda. Kürt halkı ve demokrasiden yana olan tüm Türkiye halkları HDP’siz olmaz diyerek barajı bir kez daha yıkmıştır. Seçimlerin en büyük başarısını HDP gerçekleştirmiştir' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. "24 Haziran seçimlerini en iyi şöyle özetleyebiliriz: Her şeye rağmen HDP parlamentoda. Kürt halkı ve demokrasiden yana olan tüm Türkiye halkları HDP’siz olmaz diyerek barajı bir kez daha yıkmıştır. Seçimlerin en büyük başarısını HDP gerçekleştirmiştir" diyen Temelli, "OHAL koşullarındaki seçimde seçim hileleri de yasal kılıfa kavuşturuldu. Kamu görevlileri Erdoğan kampanyasında görev aldı. Parlamentodayız ama bu, şaibeyi ortadan kaldırmıyor. Hakkari & Şırnak’ta garnizon etkisiyle yaratılan seçim sonucu şaibeyi belirgin hale getiriyor" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER HDP doğuda oy kaybetti, batıda yükseldi