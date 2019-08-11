HDP seçildiği halde görevden alınan partililerin listesini açıkladı

HDP yerel seçimlerde kazandığı belediyelerdeki görevden almalara ve düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. HDP'den yapılan yazılı açıklamasında, görevden alınan isimlere de yer verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yerel seçimlerde kazandığı belediyelerdeki görevden almalara ve düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

31 Mart seçimlerinden sonra HDP’nin kazandığı belediyelere yönelik sistematik bir algı operasyonu başlatıldığı söylenen açıklamada, "Bu operasyonun başlıca mimarı ise çukur medyası olmuştur. Belediyeleri rant aracı olarak gören bu yandaş medya, Türkiye’nin başına bela olmuş bir virüs gibidir. Toplumda oluşturulan bu kutuplaşmadan nemalanan çukur medyası, Türkiye halkları için de bir bela olmanın ötesine geçemeyip, tüm gerçekliğini yitirmiş bir yalan haber medyasına dönüşmüştür" denildi.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER SIRALANDI

HDP'den yapılan yazılı açıklamasında, görevden alınan isimlere de yer verdi. Buna göre Van’da Edremit ve Çaldıran ilçe belediyelerinin HDP’li iki meclis üyesi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Muş’ta ise HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

Açıklamada belediye yönetimlerine yönelik uygulamalara şöyle yer verildi: