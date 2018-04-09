HDP: Şartları bilseydik Doğan Medya Grubu'nu biz alırdık!

Doğan Medya Grubu’nun Ziraat Bankası'ndan iki yıl ödemesiz 10 yıllık kredi kullanılarak Demirören Holding'e satılması hakkında HDP'den açıklama geldi. HDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bize Ziraat Bankası 675 milyon dolar versin, biz talip olalım" dedi.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding'e satışında kullanılan Ziraat Bankası kredisi hakkında HDP’den tepki geldi.

Geçen perşembe günü imzaların atılmasıyla birlikte resmiyete kavuşan satış için, Ziraat Bankası iki yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeyle 675 milyon dolar kredi vermişti.

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’nın verdiği 675 milyon dolarlık krediyle Doğan Medya Grubu’nu aldığını belirten HDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, “Ziraat Bankası bize de o kadar kredi verseydi, HDP olarak biz de Türkiye’nin en büyük medya grubunu alırdık. Ziraat Bankası neden şeker üreticilerine değil de Demirören Grubu'na böyle bir kredi veriyor?” dedi.