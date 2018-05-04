HDP resmen açıkladı: Adayımız cezaevindeki Demirtaş

HDP, Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak bugün İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle açıkladı.

HDP, Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını bugün İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle açıkladı. Etkinliklerde Demirtaş’ın adaylık kampanyasının logosu ve sloganı da kamuoyuna duyuruldu. Yaklaşık 18 aydır tutuklu bulunan Demirtaş’ın adaylık kampanyası bütün partililerin katılımıyla yürütülecek. 'DEMİRTAŞ DEMOKRASİ MÜCADELESİNE KATKI SUNMAK İÇİN ADAY' Eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır'da düzenlenen aday tanıtım etkinliğinde tutuklu durumdaki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Türk, "Selahattin Demirtaş, demokrasi mücadelesine katkı sunmak için adaydır" dedi. ABBASAĞA PARKINDA DA AÇIKLANACAK İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Abbasağa Parkı'nda hazırlıklar tamamlandı. HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen, Ertuğrul Kürkçü, Mithat Sancar ve Dilan Dirayet Taşdemir de Abbasağa Parkı'na geldi. SEÇİM ŞARKISI PAYLAŞILDI HDP'nin seçim kampanyası süresince kullanacağı şarkı, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı