HDP mitingine konuşma yasağı getirdiler

HDP mitingine izin veren Almanya, AKP'den gelen tepkiler sonrasında HDP sözcülerine konuşma izni vermedi.

Almanya'nın Köln kentinde "HDP'ye destek mitingi" yapılırken, mitingde parti temsilcilerinin konuşmasına izin verilmedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Alman makamlarına gösterilen tepkiler sonrasında, Köln Neumark Meydanı'nda düzenlenen mitingde HDP sözcülerine konuşma yasağı getirildi.

DHA'nın haberine göre, Alman polis yetkilileri, mitingde HDP Milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Polisin uyarısı sonrası Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım, konuşma yapmadılar

Mitingi organize edenlerden, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı ve HDP'den önce milletvekili aday olan ama adaylığı iptal edilen Turgut Öker bir konuşma yaptı.