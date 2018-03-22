HDP milletvekili Berdan Öztürk hakkında yakalama kararı

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. PKK'lilerin cenazelerine katıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Berdan Öztürk'ün bir yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk'ün PKK'lilerin cenazelerine katılıp "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle birer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanıklar Taşdemir ve Öztürk ve avukatları katılmadı.

Cumhuriyet savcısı Öztürk hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Heyet, Öztürk'ün mahkemenin yargı çevresi içinde yakalandığı takdirde derhal hazır edilmesi ve mahkemenin yargı çevresi dışında yakalandığı takdirde savunmasının tespiti sonucunda başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise serbest bırakılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.