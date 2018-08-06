HDP Mart seçimleri için kararını verdi: DBP seçimlerde olmayacak

2014 yerel seçimlerine birçok ilde DBP adı ile katılan HDP, bu kez tüm illerde HDP adı ile seçime katılacak.

HDP, yerel seçimlere ilişkin tartışmalarını tamamladı.

2014 yerel seçimlerine birçok ilde DBP adı ile giren HDP bu kez seçime kendi adıyla katılacak.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya'ya konuşan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Mart 2014 seçimlerinde HDP daha yeni kurulmuştu, örgütlenmesi açısından eksiği vardı. O nedenle DBP ve HDP olarak 2 parça girildi. Daha sonra adını DBP olarak değiştiren BDP bizim en büyük bileşen partimizdi. Ama aradan 4.5 sene geçti. Örgütlenmemizi tamamladık. Bu arada HDP olarak 2 genel seçim, 1 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldık. HDP’nin tanınmışlığı daha da yaygınlaştı. Örgütlenmemizdeki eksiklikler de giderildiği için HDP olarak yerel seçimlere katılma eğilimi oluştu. Yerel seçimlere HDP olarak gireceğiz" dedi.