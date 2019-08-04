HDP Mardin İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak akşam saatlerinde Diyarbakır'dan Mardin'e dönerken uygulama noktasında durdurulan otomobilde gözaltına alındı.
24 Temmuz’daki operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk DBP Mardin İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP Mardin İl Başkanı Leyla Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır’ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.