HDP: Mahkeme heyeti büyük vebal altında

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin reddine karar veren mahkeme kararı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada kararın tamamen politik nedenlerle alındığı belirtilerek 'bu heyet büyük vebal altındadır' denildi.

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yazılı bir açıklama yaparak Selahattin Demirtaş'ın tahliye başvurusunun reddedilmesine tepki gösterdi.

Kararın açıkça Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirten HDP eş genel başkanları, mahkemenin "tamamen politik nedenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yürütmenin baskısı ile" bu kararı aldığını ifade etti.

"Mahkeme heyeti, aynen Demirtaş’ın ve diğer milletvekillerimizin tutuklanmalarında olduğu gibi hukuki değil siyasi nedenlerle bir karar verdi" denilen açıklamada, AİHM kararının kesin olmadığını iddia etmenin ve bunu Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak sormanın da "zaman kazanmak için atılmış akıl ve hukuk dışı adımlar" olduğu belirtildi.

Açıklamada mahkemenin ret kararının "Kazanılan zamanda, Demirtaş hakkında İstinaf Mahkemesi’nde bekleyen kararın onanmasını sağlamak için yapılmış bir manevra“ olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Yargı bir kez daha siyaset yapmıştır, yürütme baskısı ile hareket etmiştir ve bu heyet büyük bir vebal altındadır” denildi.

