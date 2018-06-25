HDP: Kutlamanın zamanı değil

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP'nin sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, 'kutlamanın zamanı olmadığını' belirtti, sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, henüz sonuç resmiyet kazanmadan kutlama yapılmaması ve YSK'ya girişler sağlanana kadar sandıkları koruma görevine devam edilmesi çağrısı yaptı.

HDP Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli arkadaşlar, Sandık başı görevlerimiz henüz tamamlanmamıştır. Sonuçlar ilçe seçim kurullarına verilene ve YSK’ya girişler sağlanana kadar görevimiz devam etmektedir. Henüz kutlama yapma zamanı değildir. Hepimize kolay gelsin" dendi.

