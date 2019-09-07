HDP: Kaftancıoğlu’na ceza veren heyet talimatla çalışıyor

Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasına tepki gösteren HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran, kararı veren mahkeme heyetinin daha önce Selçuk Kozağaçlı, Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş’a ceza veren heyet olduğunu ve talimatla çalıştığını söyledi.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 ay hapis cezası kararına tepki gösterdi.

"Canan Kaftancıoğlu’na verilen intikamcı ceza, demokratik siyasete darbedir" başlıklı bir açıklama yapan Başaran “31 Mart ve 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde iktidarın İstanbul’u kaybetmesinin önde gelen hazırlayıcılarından olan Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 10 günlük cezayı veren mahkeme heyetini ve bu heyet üzerinde tahakküm kuran siyasi iktidarı kınıyoruz. Demokratik siyasette ve ortak-güçlü toplumsal muhalefet ve mücadelede ısrarcı olan Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız” dedi.

Açıklamada “Türkiye halklarının ve muhalefetinin bir arada ne denli güçlü olabileceğinin örneklerini destekleyen Kaftancıoğlu’na bu cezayı veren mahkeme heyeti; Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya, partimizin önceki dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ve önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’a da hukuku çiğneyerek ceza yağdıran, talimatla çalışan heyettir” ifadesine yer verildi.

Başaran açıklamasında “iktidar bağımlısı ve taraflısı mahkemelerin” verdiği cezaların hukukla ve adaletle açıklanabilir tarafı olmadığını belirterek “Canan Kaftancıoğlu şahsında, AKP-MHP ittifakına seçim yenilgisi yaşatan tüm kesimler cezalandırılmak istenmektedir. Bu cezalandırma kampanyasının karşısında ve Canan Kaftancıoğlu ile dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz” dedi.



Ayşe Acar Başaran

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili

6 Eylül 2019"