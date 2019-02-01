İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antep ve Urfa'da aday göstermeme kararı alan HDP, İzmir'de hangi adayı destekleyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlediği Tunç Soyer’e HDP'den destek geldi.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, "31 Mart Yerel seçimlerinde HDP’nin İzmir’deki tavrı ne olacak?" sorusuna, "Biz, emek ve demokrasi güçlerinin, ötekileştirilmiş kesimlerin, kadınların, Alevilerin, sol-sosyalist çevrelerin, derneklerin, demokratik kitle örgütlerinin önerileri doğrultusunda bir çalışma yaptık. Genel Merkez düzeyinde Batı metropollerinde olabildiğince muhalefet adaylarıyla ortaklaşabilmek için parti olarak fedakarlık yapacağımızı açıkladık. Bu çerçevede Genel Merkezimiz (İzmir) Büyükşehir’de aday çıkarmayacağımızı deklare etti. Bunu yaparken, ötekileştirilmiş tüm kesimlerin, tek adam diktatörlüğüne hayır diyen herkesin görüşlerini ve önerilerini aldık. Bu konuda bir yol haritası belirledik. İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer’i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net" ifadelerini kullandı.

Baydur, "HDP’nin seçim sürecinde Tunç Soyer’e desteği afişler, mitingler gibi aktif biçimlerle mi olacak yoksa pasif bir destek mi vereceksiniz?" sorusuna ise, "Aslında ikisi de değil. Afişler şeklinde çok açık bir destek değil ama tabanda halk toplantıları yaparak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek neden Tunç Soyer’i desteklediğimizi açıklayacağız ve sandığa kitlemizi bu şekilde taşıyacağız. Sizin de bildiğiniz gibi bizim CHP ile resmi olarak kurumsal anlamda bir ittifakımız yok. Biz bu süreci tabanda ittifak yaparak götüreceğiz" yanıtını verdi.