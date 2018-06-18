HDP İzmir İl Başkanı: İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye destek vereceğiz

HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir, ikinci turda kime destek verecekleri konusunda açıklamalarda bulundu.

HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir, ikinci tura kalması haline Muharrem İnce'ye destek vereceklerini açıkladı.

İz Gazete'den Ümit Kartal ve Sinem Dalkılıç'ın haberine göre seçimden bir gün önce İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir miting düzenleyeceklerini, bu mitinge 100 bin civarında katılım beklediklerini söyledi.

Final mitingini İzmir'de yapacaklarını ifade eden Çerkez Aydemir şöyle konuştu:

“Boykot yok. İkinci tura Muharrem İnce kalırsa kesinlikle destek vereceğiz. Tam destek, kesin destek. Bizim kitlemiz en sadık kitledir. İrade nereyi işaret ederse oraya yönelir. En az firenin olduğu kitle bizim kitlemizdir. İkinci turda böyle bir şey gerçekleştiği zaman oy vereceğimiz kişi bellidir. Bundan kimsenin kaygısı olmasın.”



